İspanya'da satışa çıkarılan tablonun Caravaggio'ya ait olduğu iddia edildi

İspanya'da bir açık artırma sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Satışa çıkarılmak istenen bir tablonun ünlü İtalyan ressam Michelangelo Caravaggio'ya ait olabileceği iddia edildi. İspanya Kültür Bakanlığı açık artırma satışını durdurdu.

Sanat dünyası İspanya'daki Ansorena Müzayade Evinde açık artırmaya çıkmaya hazırlanan bir tabloyu konuşuyor.

Başkent Madrid'deki müzayede evinin satışa sunacağı tablonun, dünyaca ünlü İtalyan ressam Michelangelo Caravaggio'nun 17. yüzyılda yaptığı kayıp tablosu olabileceği iddia edildi.

İspanya Kültür Bakanlığı iddia üzerine harekete geçti.

Kanıtlanırsaa değeri 150 milyon euro

Eserin İtalyan ressamın kayıp tablolarından biri olabileceği iddiasının büyük oranda doğru olduğu düşünülüyor.

Tablonun İspanya dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla açık artırma ile satışı durduruldu.

Açık artırmada bin 500 euroya satışa çıkarılmak istenen tablonun Caravaggio'nun eseri olduğunun kanıtlanması halinde gerçek değerinin 150 milyon euroyu bulabileceği vurgulandı.

Daha önce de yaşandı

17. yüzyıla ait yağlı boya tabloda Hazreti İsa figürü yer alıyor.

İspanya'da benzer bir olay 1970'li yıllarda yaşanmış ve açık artırmayla satılarak ABD'ye giden bir tablonun daha sonra Caravaggio'nun eseri olduğu anlaşılmıştı.

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09/04/2021 15:35