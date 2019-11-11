İspanya'da son 4 yılda 4. seçim!

PSOE lideri Pedro Sanchez: "Bu kez hükümet ya kurulacak ya kurulacak" Siyasi belirsizliğin derinleştiği İspanya'da hükümetin kurulması için tek seçenek, iki ezeli siyasi rakip olan PSOE ve PP'nin anlaşması olarak gözüküyor.

İspanya'da pazar günü yapılan erken genel seçimlerden 1. parti çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu sağlayamayan Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, azınlık hükümeti kurmak için destek istedi.

Bir önceki seçimlere nazaran mecliste 3 milletvekilini ve senatodaki çoğunluğunu kaybeden PSOE'nin lideri Sanchez, yaptığı balkon konuşmasında, meclisteki tüm siyasi partilere "istikrarlı bir hükümet için destek verin" çağrısında bulundu.

"Bu kez hükümet ya kurulacak ya kurulacak." diyen Sanchez, siyasi rakiplerine "sorumlu hareket edip, azınlık hükümetinin önünü açmaları" yönündeki mesajını iletti.

Meclis aritmetiğine göre, PSOE'nin bir azınlık hükümeti kurması için tek seçeneğin, en büyük siyasi rakibi olan sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) güven oylamasında çekimser kalması olasılığı gözüküyor.

PSOE binası önünde toplanan partililer, Sanchez konuşmasını yaptığı sırada, bu alternatife atfen "PP ile olmaz" sloganları attı.



İspanya'da sağın en büyük partisi olan ve bir önceki seçimlere nazaran oylarını artıran PP'nin lideri Pablo Casado da sonuçları değerlendirdiği konuşmasında, "PP iyi bir sonuç elde etti ama İspanya'nın geleceği ve hükümet kurulması açısından kötü bir sonuç alındı." dedi.PSOE binası önünde toplanan partililer, Sanchez konuşmasını yaptığı sırada, bu alternatife atfen "PP ile olmaz" sloganları attı.



İspanya'da sağın en büyük partisi olan ve bir önceki seçimlere nazaran oylarını artıran PP'nin lideri Pablo Casado da sonuçları değerlendirdiği konuşmasında, "PP iyi bir sonuç elde etti ama İspanya'nın geleceği ve hükümet kurulması açısından kötü bir sonuç alındı." dedi.

İspanya'da "imkansız" ve "çok zor" hükümet kurma alternatifleri

350 sandalyeli mecliste sol blok (PSOE+Unidas Podemos+Mas Pais) 158, sağ blok (PP+Vox+C's+NA) ise 152'de kaldı.



Hükümet kurulması için meclis aritmetiğinin önünde olan iki seçenekten biri neredeyse imkansız diğeri ise çok zor gözüküyor.



Bağımsızlık referandumu için merkezi hükümetle müzakereyi şart koşan Katalonya'daki ve Bask bölgesindeki ayrılıkçı siyasi partiler ile sol blok ortaklığı 192 milletvekilini yakalasa da PSOE'nin "bölgesel bağımsızlık referandumunu asla kabul etmeyeceğini" bildirmesi nedeniyle bu olasılık imkansız görülüyor.



Son alternatif olarak ise PSOE'nin azınlık hükümeti kurarak, ülke tarihi boyunca en büyük siyasi rakibi olan PP'nin çekimser oyla buna destek vermesi kalıyor.







Erken genel seçimlerde açılan sandıkların yüzde 99,9'una göre, 350 sandalyeli meclisin dağılımı şu şekilde oluştu:



PSOE 120, sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 88, aşırı sağ görüşlü Vox 52, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos 35, liberal sağdan Vatandaşlar (C's) 10, sol görüşlü Mas Pais 3, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partiler: Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13, Katalonya için Birlik (JxCat) 8, Halk Birliği Adaylığı (CUP) 2; Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 7, Bask'ta faaliyet gösteren bağımsızlık yanlısı Eh Bildu 5, Navarra (NA) 2, Kanarya Koalisyonu (CC) 2, Galisya Milliyetçi Bloğu (BNG) 1, Kantabria Bölgeci Parti (PRC) 1, Teruel Var 1.



28 Nisan'da yapılan genel seçimlerin ardından meclis dağılımı şu şekilde oluşmuştu:



PSOE 123, PP 66, C's 57, Unidas Podemos 42, Vox 24, ERC 15, JxCat 7, PNV 6, Eh Bildu 4, NA 2, CC 2, Compromis 1, PRC 1.



Erken genel seçimlerde açılan sandıkların yüzde 95'ine göre, 208 sandalyeli senatonun dağılımı ise şöyle:



PSOE 94, PP 81, ERC 11, PNV 9, JxCat 3, NA 3, Vox 2, Teruel Var 2, Melilla için Koalisyon (CpM) 1, EH Bildu 1, Gomera Sosyalist Grubu (ASG) 1.



28 Nisan'da yapılan genel seçimlerin ardından senatonun dağılımı şöyle olmuştu:



PSOE 121, PP 56, ERC 11, PNV 9, C's 4, NA 3, JxCat 2, EH Bildu 1, ASG 1.

11/11/2019 13:37