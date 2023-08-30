İspanya'da son 62 yılın en sıcak yazı

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığı'nın yayımladığı haftalık bültene göre, gerek tarım ve sanayi gerek evlerde kullanılan suyu sağlamaya yönelik barajlar ve göletlerdeki su rezervinin ülke genelinde ortalama yüzde 29,3'e gerilediği bildirildi.

ÜLKENİN YÜZDE 40'INDA ACİL DURUM

Mevcut durumda ülkenin yüzde 40'ının su kıtlığı nedeniyle acil durumda olduğu belirtildi.

Su sorunu özellikle su rezervinin yüzde 19,4'te olduğu Endülüs ve yüzde 24,1'de olan Katalonya bölgelerinde öne çıkıyor.

SON 62 YILIN EN SICAK YAZI

Sıcak hava dalgalarının erken başladığı ve sık görüldüğü İspanya'da istatistiklere göre 1961'den bu yana en sıcak yaz geçirilirken, son 60 yılın da en kurak üçüncü yılı yaşanıyor.

Diğer yandan elektrik enerjisi üretimi amaçlı barajlardaki su rezervlerinin de yüzde 56'ya gerilediği, bunun son 10 yılın ortalamasının (yüzde 64,6) altında olduğu ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonundan itibaren özellikle ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde yağış tahmininde bulunsa da uzmanlar, bunun sonbaharda devamlılığının olmaması halinde kuraklık sorununa çare olmayacağını savunuyor.