İspanya'da taşımacılık sektöründeki grev büyüyor

İspanya'da tedarik sorununa neden olan ve 9. gününe giren taşımacılık sektöründeki greve katılım artıyor.

Hükümetin, akaryakıt fiyatlarındaki artışı hafifletmek için önerdiği 500 milyon avroluk yardımı reddeden Karayolu Taşımacılığı

Ulusal Komitesi (CNTC), daha somut ve kalıcı yardımlar istediğini açıkladı.

Sektörde küçük bir grup olarak bilinen Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu tarafından, çalışma şartlarının düzeltilmesi, emeklilik haklarının genişletilmesi ve akaryakıttaki artışlardan yaşadıkları kayıpların karşılanması talepleriyle 14 Mart'ta başlatılan süresiz greve katılım her geçen gün artarken, daha büyük ölçekli sendikalar da bugünden itibaren iş bırakma kararı aldı.

İspanya Taşımacılık Dernekleri Ulusal Federasyonu (Fenadismer) da bünyesindeki 32 binden nakliye şirketi ve 50 binden fazla aracın greve gittiğini duyurdu.

Ülke genelinde trafiği yavaşlatma eylemleri yapan, mal akışını engelleyen kamyon ve tır şoförlerine zaman zaman polis müdahale ederken, grevin başından bu yana çıkan küçük çaplı olaylarda 50'den fazla kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan taşımacılık sektöründeki grev en çok hayvancılık ve balıkçılık sektörünü etkiliyor.

Ülkede 2 binden fazla işçi çalıştıran Danone firması 24 saat içinde grevin sonlandırılmaması halinde 4 süt ve 3 su fabrikasında faaliyetlerini geçici olarak durduracağını bildirdi.

Otomobil satıcıları işverenler derneği Faconauto da grevden dolayı yedek parça sorununun büyüdüğünü, araç teslimatlarının uzadığını duyurdu.

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanı Luis Planas, basına yaptığı açıklamada, tedarik riski yaratan grevi sonlandırmak için hükümetin sağlam bir teklif yaptığını savundu.

Planas, taşımacılık sektörü temsilcilerine "Ya bir köprü kurmalıyız ya da durum çok daha karışık bir hal alacak." mesajını gönderdi.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından etkinleştirilen kriz fonundan hafta başında İspanya'ya 64,5 milyon avro aktarıldığını ifade eden Planas, bunun çiftçiler ve balıkçılık sektörüne destek için kullanılacağını kaydetti.

Sol koalisyon hükümeti, ülkedeki iki büyük sendikasının henüz destek vermediği grevin arkasında aşırı sağcı grupların olduğunu öne sürüyor.

Başbakan Pedro Sanchez, 24-25 Mart'ta yapılacak Avrupa Birliği Konseyi toplantısının ardından 29 Mart'taki Bakanlar Kurulu toplantısında "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı" açıklayacaklarını söylemişti.

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22/03/2022 16:02