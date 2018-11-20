İspanya'da tren raydan çıktı: 1 ölü, 10 yaralı

Katalonya radyosu RAC1'in haberine göre, yerel saatle 06.15'te (TSİ 08.15) R4 hattında Manresa-Sant-Vicenç de Calders seferi yapan banliyö treninin 2 vagonu raydan çıktı.

İspanya tren işletmeleri Renfe'nin sözcüsü Antonio Carmona, kazada çok sayıda yaralı olduğunu söylerken, Sivil Koruma ekiplerinden yetkililer de ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 5'i ağır 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tren kazasının olduğu Vacarisses bölgesine 14 itfaiye aracı, 8 ambulans ve polis ekibinin gönderildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı duyuruldu.

Kaza nedeniyle Terresa-Manresa arasındaki tren seferleri durduruldu.

Kaynak: AA