İspanya'da tren raydan çıktı: 1 ölü, 10 yaralı
İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Barselona kentinde banliyö treninin raydan çıkması sonucu en az 1 kişi öldü, 5'i ağır 10 kişi de yaralandı.
20/11/2018
HK
Katalonya radyosu RAC1'in haberine göre, yerel saatle 06.15'te (TSİ 08.15) R4 hattında Manresa-Sant-Vicenç de Calders seferi yapan banliyö treninin 2 vagonu raydan çıktı.
İspanya tren işletmeleri Renfe'nin sözcüsü Antonio Carmona, kazada çok sayıda yaralı olduğunu söylerken, Sivil Koruma ekiplerinden yetkililer de ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 5'i ağır 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
Tren kazasının olduğu Vacarisses bölgesine 14 itfaiye aracı, 8 ambulans ve polis ekibinin gönderildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı duyuruldu.
Kaza nedeniyle Terresa-Manresa arasındaki tren seferleri durduruldu.
Kaynak: AA