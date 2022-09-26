İspanya’da uzaktan çalışanlara özel düşük vergili vize gündemde

İspanya, İngilizlere ve diğer AB üyesi olmayan kişilere çeşitli vergi indirimleriyle daha düşük bir yaşam maliyetine imkan tanıyan “dijital göçebe” vizesi vermeyi planlıyor.

Guardian’ın haberine göre, vizeler, İspanya dışındaki işletmelerde uzaktan çalışan ve gelirlerinin en fazla %20’sini İspanyol şirketlerinden elde eden kişilere sunulacak.

Kanun henüz kabul edilmedi ve hala düzenlenmesi gereken bazı ayrıntıları var, ancak vizenin başlangıçta bir yıl geçerli olması ve başvuranın koşullarına bağlı olarak beş yıla kadar yenilenebilir olması bekleniyor. Eş veya çocuklar gibi yakın akrabalar da başvuru sahibine katılmaya hak kazanıyor.

Başvuru sahipleri, Avrupa Ekonomik Alanı dışından olmalı ve en az bir yıldır uzaktan çalıştıklarını gösterebilmeli. Belirli bir iş sözleşmesine sahip olmalı veya serbest çalışıyorlarsa, İspanya dışındaki bir şirkette düzenli olarak çalıştıklarını belgelemeliler.

Ayrıca kendi kendilerine yetecek kadar kazandıklarını ve İspanya’da bir adresleri olduğunu da göstermeleri gerekiyor. Adli sicil kontrolünden geçirilip geçirilmeyecekleri ise henüz belli değil. İlk dört yıl için standart %25 taban oranı yerine %15 oranında vergilendirilecekler.

HER ÜLKENİN FARKLI BİR KURALI BULUNUYOR

İspanya, bu yeni düzenlemeyle, dijital göçebe vizesinin bazı versiyonlarını sunan diğer 15 Avrupa ülkesine katılıyor. Her ülkenin kendine özgü koşulları bulunuyor.

Örneğin, Hırvatistan’da, başvuru sahiplerinin ayda en az 2.300 Euro, Estonya’da 3.500 Euro, İzlanda’da 7.100 Euro ve Portekiz’de ise 700 Euro kazanıyor olmaları gerekiyor. İspanya’nın da aylık minimum 2.000 Euro’luk bir gelir belirleyeceği düşünülüyor.

İspanya, Dünya Bankası’nın “2020 İş Yapma Kolaylığı” raporunda 30. sırada yer aldı. Ülkenin hemen hemen her yerindeki internet kapsama alanı, bazı uzaktan çalışan kişileri kiraların daha düşük olduğu kırsal alanlara yerleşmeye teşvik ediyor. İnternet hızı Avrupa’nın en hızlıları arasında ve 148 Mbps ile İngiltere’deki 75 Mbps hızının neredeyse iki katı.

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26/09/2022 14:45