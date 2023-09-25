İspanya'da yaz sonundan beri Kovid-19 vakalarında büyük artış

İspanya'da yaz mevsiminin sona ermesiyle Kovid-19 vakalarında patlama yaşandı.

Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu Sürveyans Sistemi'nin hastanelerdeki ilk müdahale servislerinden topladığı verilere göre, Kovid-19 vakalarının artmasına rağmen salgının tüm dünyayı etkilediği 2020-2021 yıllarına nazaran virüsün daha az etkili olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Ülkede, 11-17 Eylül döneminde her 100 bin kişideki vaka sayısının ortalama 112,8 olarak tespit edildiği ve hastanede tedavi görenlerin sayısının çok düşük olduğu ifade edildi.

İspanya'da her şeye rağmen özellikle 60 yaş üstündekilere, kronik hastalara ve bebeklere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Vakalardaki artış ülkede Kovid-19 testlerinin satışına da yansıdı. Bazı araştırma şirketlerinin anketlerinde, antijen testlerinin satışının hazirana göre eylülde ortalama yüzde 556 arttığı belirtildi.

Eczanelerden temin edilen bu testlerin satışındaki artış, İspanya'nın bölgelerinden Extremadura'da yüzde 1374, Castilla La Mancha'da yüzde 1265, Castilla y Leon'da yüzde 991, Valensiya'da yüzde 848'e kadar çıktı.

Yetkililer, bu artışa rağmen satışların 2022'nin en düşük seviyesine bile ulaşmadığının altını çizdi.

İspanya'da Sağlık Bakanlığı, Nisan 2022'den itibaren Kovid-19 önlemlerini kaldırıp, daha sonrasında kırılgan iş kollarında bile karantina uygulamasına son vermiş ve Kovid-19 salgınına grip muamelesi yapılması kararı almıştı.

Sadece hastane ve eczanelerde uygulanan maske takma zorunluluğu da bu yaz sona erdirilmişti.

- Kovid-19 ve grip için birlikte aşı kampanyası başlatıldı

Diğer yandan İspanya'nın bazı özerk yönetimlerinde solunum yolu enfeksiyonlarına karşı sonbahar aşı kampanyası başlatıldı.

Aşı kampanyasında Kovid-19 ve grip aşıları yaptırmak isteyenlere birlikte uygulanıyor. Geçmişten farklı olarak yaşlılar ve kronik hastalıkları olanların yanı sıra bebeklere de ilk kez "solunum sinsityal virüs (RSV)" aşısı yapılacağı açıklandı.

Halk Sağlık Komisyonu, Kovid-19 ve grip aşılarının birlikte yapılması uygulamasını son 3 yıldır tavsiye ederken, Kovid-19 aşılarının Pfizer ve İspanyol aşısı Hipra olduğu bildirildi.

Ayrıca sağlık personeli, güvenlik ve sivil koruma kurumları çalışanlarına ve sigara içenlere de Kovid-19 ve grip aşılarını yaptırmaları tavsiye edildi.