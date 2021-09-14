İspanya'daki yangınlar kontrol altına alındı

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14/09/2021

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İspanya'daki yangınlar kontrol altına alındı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kenti kırsalındaki yangınların, yağmurun ardından yedinci gününde kontrol altına alındığı bildirildi.

Endülüs özerk hükümeti başkanı Juanma Moreno, "Saatlerdir yağan yağmurlar, özverili ve yoğun bir çalışma yürüten ekiplerimizin en iyi yoldaşı oldu. Yangınlardan dolayı verilen alarm düzeyi sıfıra indirildi. Şimdi soğutma çalışmaları için zorlu yeni bir aşama var." açıklamasında bulundu.

Bermeja dağlık alanında etkili olan ve 8 Eylül'de başlayan yangınlardan dolayı bölgeyi terk etmek zorunda kalan 2 bine yakın kişinin de evlerine geri döndüğü bildirildi.

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Yangının ikinci gününde bir itfaiye memuru hayatını kaybetmişti. Yangın söndürme çalışmalarına askerler dahil 400'e yakın personel ve 41 uçak destek vermişti.

14/09/2021 20:39
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TAGS: İspanya’daki yangınlar kontrol altına alındı
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