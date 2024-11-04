İspanya'daki yeraltı otoparkında 'toplu mezar' korkusu

Valensiya'daki korkunç sel felaketinin korkunç bilançosu Avrupa'yı sarsarken sular altında kalan bir AVM'nin yeraltı otoparkından çıkabilecek olası tablo korkutuyor. Bazı görgü tanıkları AVM'nin üst katlarına çıkarak kurtulduğunu söylüyor.

İspanya'nın Valenciya kentinde yıkıcı sel nedeniyle ölenlerin sayısı 217'ye yükseldi ve bu sayının İspanya genelinde hala kayıp olan 2 bin kişi ile çok daha yükseğe çıkması bekleniyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Cumartesi günü, halihazırda karada bulunan en az 2 bin askere ek olarak 4 bini bugün, bin tanesi de yarın olmak üzere sel bölgesine toplam 5 bin askerin konuşlandırılacağını duyurdu.

Askerlerin yanı sıra helikopterleri taşıyacak bir İspanyol donanma gemisi de görevlendirilecek. Ulusa seslenen Başbakan şunları söyledi, "Bu askeri konuşlandırma, ülkemizde barış zamanı içerisinde şimdiye kadar yapılmış en büyük devlet güvenlik güçleri ve silahlı kuvvet birimler konuşlandırması" ifadelerini kullandı.

YER ALTI OTOPARKI

Valensiya yakınlarındaki Bonaire Alışveriş Merkezi'nin yürek burkan görüntüleri, su altında bodrum katındaki otoparka inen yürüyen merdivenleri gösteriyor. Yeraltı otoparkına ulaşmaya çalışan işçilerin bel hizasındaki suda mahsur kaldıktan sonra zemin kattaki mağazalardan kaçmak için yangın söndürücüleri kullandıklarına dair haberler geldi.

The Sun'ın haberine göre bir görgü tanığı sosyal medyada şunları yazdı: "Arabamı yer altı otoparkından çıkarabilecek kadar şanslıydım çünkü bize tahliye etmemizi söylediler. Benimkini dışarı çıkardığımda hâlâ insanlar ve 30'a yakın araba vardı. Suyu boşalttıklarında ne bulacaklarını düşünmek beni korkutuyor."

'AVM KATLARINA ÇIKIN'

ElDiario.es'e konuşan Eduardo isimli vatandaş şunları söyledi: "Zemin katının altındaki her alan otopark ve bir güvenlik görevlisi bana, su seviyeleri yükselmeye başladığında insanları alışveriş merkezinin üst katlarında güvenlik aramaları ve aşağıya inmemeleri konusunda uyardığını söyledi. Ama insanların çoğu onu dinlemedi. Kimse aşağıda hâlâ kaç kişinin olabileceğini kesin olarak bilmiyor. Otopark hâlâ sular altında ve suyu tahliye etmeye başlamadılar.""

El Pais'in haberinde "Kahverengi su hâlâ orada. Elbette ortalıkta onlarca kullanılamaz durumda araç var. Otoparkta insanların olup olmadığı henüz bilinmiyor, çünkü kaçma girişiminde bulunan birçok kişi araçlarını alarak kaçmaya çalıştı" denildi.

Yerel basına göre kayıp olarak kayıtlara geçen bin 900 kişinin yanı sıra daha fazla ceset bulunmasıyla birlikte toplam ölü sayısı muhtemelen çok daha fazla artacak.

'DANA FENOMENİ'

İspanya, ülkenin doğusunun 'DANA' olarak bilinen meteorolojik bir olay tarafından vurulmasının ardından ani su baskınlarına maruz kaldı. DANA veya 'soğuk düşüş', teknik olarak atmosferde izole edilmiş bir çöküntünün yüksek düzeyde olduğu bir hava olayı anlamına geliyor. Daha sonra doğudan gelen rüzgar tüm bu bulutları ve yağmuru üç ila dört ay boyunca doğu İspanya'ya itti. DANA sistemi Fas'tan geldiği için İspanya'nın güneyini vurdu ve şimdi güney Portekiz üzerinden batıya doğru ilerlemesi bekleniyor.