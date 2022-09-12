İspanya'dan Almanya'ya uyuşturucu gönderen suç örgütüne bağlı 44 kişi yakalandı

İspanya'dan Almanya'ya uyuşturucu gönderen bir suç örgütüne karşı düzenlenen uluslararası operasyonda 44 kişinin yakalandığı bildirildi.

İspanya İçişleri Bakanlığından verilen bilgilere göre, İspanyol jandarması, Alman polisi ve Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) iş birliğiyle farklı tarihlerde 50'den fazla ev ve iş yerine yapılan operasyonlarda 650 kilogram esrar tipi uyuşturucu, 26 araç ve silaha el konuldu.

Uyuşturucu parasının "hawala" adlı para transferi sistemiyle gönderildiği belirlendi ve operasyonlar sonunda 4,2 milyon avro ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 44 kişi mahkemeye sevk edildi.

2017'den bu yana aktif olan söz konusu suç örgütünün, İspanya'nın güneyindeki Granada ve Malaga kentlerinden her hafta 100 ila 200 kilogram esrarı Almanya'nın Hamburg kenti başta olmak üzere Orta Avrupa'ya gönderdiği kaydedildi.

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12/09/2022 12:04