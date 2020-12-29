İspanya’dan kritik aşı kararı: Yaptırmayanlar kayıt altına alınacak

İspanya salgından en kötü etkilenen Avrupa ülkelerinden biri. Ülkede şu anda AB üyesi ülkeler tarafından geçen hafta onaylanan Pfizer-BioNTech aşısı yapılıyor. La Sexta televizyonunda konuşan Sağlık Bakanı Salvador Illa, aşının zorunlu olmayacağını ancak yaptırmayanların kaydının tutulacağını vurguladı.

Söz konusu kayıtları AB üyesi ülkelerle paylaşacaklarını belirten Bakan Illa, “Aşı önerilen ama bunu reddeden insanların kaydını tutacağız ve Avrupalı ortaklarımızla paylaşacağız. Kamuya açık bir belge olmayacak ve verilerin korunmasına büyük bir saygı gösterilerek oluşturulacak. Virüsü yenmenin yolu hepimizin aşılanması, ne kadar çok olursa, o kadar iyi” dedi.

ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ AŞTI



BBC Türkçe’nin aktardığı bir ankete göre, aşı olmayacağını söyleyen İspanyol vatandaşlarının sayısı Kasım ayındaki yüzde 47’lik orandan, yüzde 28’e düştü.

Illa, yerel yönetimlerin aşı sırası gelenlerle temas kuracağını söylerken, “Aşılanmamaya karar verenlerin, ki bizce bu bir hata, bunu yapmaya hakları var. Bu şüpheleri dağıtmaya çalışıyoruz. Aşılanmak hayat kurtarır, bu salgından çıkış yolu da bu” ifadelerini kullandı.

İspanya’da Covid-19’dan ölenlerin sayısı dün 50 bini aştı. Ülkede kayıtlara geçen 1.8 milyon vaka görüldü.

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29/12/2020 09:22