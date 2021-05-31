İspanya’dan vergi açıklaması: Zamanı değil

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen AB ülkelerinden biri olan İspanya'da Ekonomi Bakanı Calvino bazı açıklamalarda bulundu.

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31/05/2021

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İspanya’dan vergi açıklaması: Zamanı değil

İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Covid-19 salgını yüzünden zor günler geçiren İspanya’daki vergi oranlarının artırılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Radyo kanalı COPE’a konuşan Calvino, “Şu an vergileri artırmak için uygun bir an değil” dedi. Calvino, salgın sebebiyle ekonominin ciddi ölçüde yavaşladığını söylerken vergileri artırmak yerine ekonomiyi canlandırmaya odaklandıklarını söyledi. Calvino, hükümetin vergileri artırma gibi bir planı olmadığının da altını çizdi.

31/05/2021 20:12
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TAGS: İspanya, Ekonomi, Calvino
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