İspanya’nın gelecekteki kraliçesi askere gitti

İspanya tahtının gelecekteki kraliçesi ve silahlı kuvvetlerinin başkomutanı olması beklenen İspanya Prensesi Leonor, perşembe günü üç yıllık askeri eğitimine başladı.

Kral 6. Felipe'nin ekim ayında 18 yaşına girecek olan en büyük kızı, ebeveynleri Kral Felipe ve Kraliçe Letizia ve kız kardeşi Sofia ile birlikte Zaragoza'daki Kara Harp Akademisi'ne giderek birliğe teslim oldu.

Gazetecilere, "büyük bir coşkuyla" başladığı askeri eğitimden dolayı "biraz gergin" hissettiğini söyleyen Prenses, Zaragoza'nın askeri akademisinde bir yıl geçirecek, ardından bir denizcilik okuluna gidecek. Burada İspanyol donanmasının eğitim için kullandığı dört direkli yelkenli Juan Sebastian de Elcano ile yelken açacak. Prenses, eğitimini Genel Hava Akademisi'nde bitirecek.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, mart ayında Leonor'un askeri eğitime başlayacağını duyurarak Prenses'in silahlı kuvvetlere katılan birçok genç kadından biri olduğunu söylemişti.

Robles, "Zamanı gelince, silahlı kuvvetlerin başkomutanı bir kadın olacak ve son yıllarda kadınların silahlı kuvvetlere dahil edilmesi için çok önemli bir çaba harcıyoruz" demişti.

Prenses'in askeri üniformalı giysiler içinde çekilen fotoğrafları, İspanyol basınında büyük ilgi uyandırdı.

İspanyol monarşisi, 2014'te oğlu lehine tahttan çekilen eski kral Juan Carlos'la bağlantılı bir dizi skandalın ardından son on yılda imajını tazelemeye çalışıyor.

Prenses'in ordu kuralları kapsamında saçlarının kesileceği belirtilirken, İspanyol ordusundaki askeri eğitimde katı kurallar uygulandığı öğrenildi.



İspanya'da bir kraliyet geleneği olan uygulama kapsamında Prenses Leonor'un babası Kral 6. Felipe ve onun babası Kral Juan Carlos da askeri eğitim almıştı.