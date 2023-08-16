İspanya'nın rakibi İngiltere

FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere, ev sahiplerinden Avustralya'yı 3-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

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16/08/2023

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İspanya'nın rakibi İngiltere

İngiltere ile Avustralya, FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinde kozlarını paylaştı. Karşılaşma 3-1 İngiltere'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galibiyet golleri 36. dakikada Ella Toone, 71. dakikada  Lauren Hemp ve 86. dakikada Alessia Russo'dan geldi.

Avustralya'nın tek golünü ise 63. dakikada Samantha May Kerr kaydetti.

İngiltere bu sonuçla finalde İspanya'nın rakibi oldu. Final karşılaşması 20 Ağustos Pazar günü saat 13.00'te oynanacak. Mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Avustralya ile İsveç ise 19 Ağustos Cumartesi günü 11.00'de üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

16/08/2023 15:35
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TAGS: ispanya, ingiltere
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