İspanya'nın yeni hocası belli oldu!

İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü, bir dönem Barcelona'yı da çalıştırmış olan Luis Enrique oldu! Yapılan açıklamada Luis Enrique ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu

2018 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na iki gün kala gelen haberle sarsılmıştı. Real Madrid, Julen Lopetegui'nin Dünya Kupası'ndan sonra göreve getirilmesi üzerine anlaşma sağlandığını açıkladıktan sonra Lopetegui'nin görevine son verilmiş ve İspanya Milli Takımı'nın başına sportif direktör Fernando Hierro getirilmişti.

Dünya Kupası'nda Portekiz, İran ve Fas ile aynı grupta yer alan İspanya, son 16 turunda penaltılar sonucunda ev sahibi Rusya'ya elenmişti.