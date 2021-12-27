İspanyol bakandan iklim krizine karşı ‘et yemeyin’ çağrısı

İspanya’nın Tüketici İşleri Bakanı, halkını ‘daha az et tüketmeye’ çağırdı. İspanya Tüketici İşleri Bakanı Alberto Garzón, daha az et yemenin iklim krizinin etkilerini hafifleteceğini, çölleşme sürecini yavaşlatacağını ve turizmin korunmasına yardımcı olmada kilit bir rol üstleneceğini söyledi.

Garzon, özellikle özellikle endüstriyel mega çiftliklerde yetiştirilen sığır etinin çevre üzerindeki büyük etkisinin farkına varmaları gerektiğini vurgularken, “Yemek yeme alışkanlıklarımız da buna göre şekillenmeli” dedi.

‘SADECE ARABALARI SUÇLAMAYA ÇALIŞIYORLAR’

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Garzon, “Buradaki insanlar, sera gazlarının iklim değişikliğinde oynadığı rolü biliyorlar, ancak bunu arabalara ve egzoz salınımına bağlama eğilimindeler” dedi.

Garzon sözlerini, “Çok yakın zamanda herkes, hayvan tüketici zincirinin ve özellikle sığır etinin etkisine bakmaya başladı. Diğer ülkeler bu konuda oldukça ilerledi ama İspanya’da bu bir tabu oldu.” ifadeleriyle sürdürdü

‘EĞER HAREKETE GEÇMEZSEK…’

Bakan, ülkenin coğrafyasının onu iklim değişikliğine karşı son derece savunmasız hale getirdiğini belirterek, “Eğer harekete geçmezsek, sadece iklim değişikliği ile uğraşmayacağız – bu üçlü kriz olacak: biyolojik çeşitliliğin kaybı; Kirlilik ve iklim değişikliği” dedi.

İspanyol bakan “Bu durum, İspanya gibi bir ülkenin sonu olur. İspanya, Akdeniz havzasında yer alan bir ülke, yani İngiltere ya da Almanya gibi değil. Bu yüzden çölleşme ülkemiz için çok ciddi bir sorun oluşturur. Kazancımız en azından turizme çok fazla bağlı olduğu için. Bir çölü ziyaret etmek, Costa del Sol’u ziyaret etmek kadar çekici değil.” ifadelerinde bulundu.

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27/12/2021 11:39