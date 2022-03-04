İspanyol moda markası Mango, Rusya'daki mağazalarını kapattı

Ukrayna'ya savaşı nedeniyle Rusya'yı boykot ederek bu ülkedeki ticari faaliyetlerini sonlandırma kararı alan firmalara İspanyol moda devi Mango da katıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki mağazaları geçici olarak kapatma kararı alındığı, bu ülkeye şimdilik mal gönderilmeyeceği ifade edildi.

Mango, böylelikle Rusya'daki 55'i kendisine ait, 65'i temsilcilik olmak üzere toplam 120 mağazadaki satışını durdurdu.

Türk kökenli İshak ve Nahman Andiç Ermay kardeşlerin kurduğu İspanyol markasının açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı ve bölgedeki jeopolitik durumun "üzüntü ve endişeyle takip edildiği" kaydedildi.

Rusya'da 800, Ukrayna'da 116'yı (14 mağaza) bulan çalışanlarına gelecek aylarda destek vermeye çalışılacağı aktarılan açıklamada, bölgedeki bazı uluslararası sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunulduğu belirtildi.

Rusya'ya karşı boykot kararı alan dünya firmaları arasında H&M, İkea, Volkswagen, Nike, Apple, Volvo, Daimler, Netflix, Disney, MSC, Maersk bulunuyor.

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04/03/2022 10:27