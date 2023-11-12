İspanyol sağı, ayrılıkçı Katalanlara af girişimine karşı gösteri düzenledi

İspanya'da azınlık sol hükümeti kurulması için yapılan siyasi anlaşmalarla ayrılıkçı Katalanlara getirilmek istenen affa karşı çıkan İspanyol sağı, ülke genelinde geniş katılımlı gösteriler düzenledi.

Ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan ancak Mecliste çoğunluğu olmadığından hükümet kuramayan sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) çağrısıyla başkent Madrid başta olmak üzere 52 büyük kentte, "Tüm İspanyolların eşitliğini savunmak için" başlığıyla gösteri düzenlendi.

"Affa hayır, haksız önceliklere hayır, suçluları cezasız bırakmaya hayır" sloganıyla yapılan gösterilerde, yüz binlerce İspanyol meydanları doldurarak, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle af için anlaşan Sosyalist İşçi Partisine (PSOE) tepki gösterdi.

Başkent Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nı dolduran İspanyollar, PSOE lideri ve Başbakan Pedro Sanchez'i hedef alarak, "Vatan haini Sanchez", "Diktatör Sanchez" sloganları attı, "İspanyol demokrasisi riskte" yazılı pankart açtı.

- "Bugün, tarihi bir gün"

PP lideri Alberto Nunez Feijoo, burada yaptığı konuşmada, "İspanyollar, adalet, eşitlik, demokrasi ve onur istiyor. Bunun ötesinde bir şey olamaz. Sandıkları bir kez daha halkın önüne getirene kadar sessiz kalmayacağız. Bugün, tarihi bir gün. Milyonlarca İspanyol, bugün temel değerlerini savunmak için sokağa döküldü." ifadelerini kullandı.

"Sadece yüzde 6'lık bir oran, İspanyolların yüzde 100'ü adına karar verici olamaz." diyen Feijoo, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerin oy oranlarının hiç olmadığı kadar düştüğünü, Sanchez'in sadece iktidarda kalabilmek için "halkına ihanet ederek, bağımsızlık yanlılarının önünü açmaya çalıştığını" ileri sürdü.

- Vox partisi lideri, Sanchez'i "darbe yapmakla" suçladı

Aşırı sağcı Vox partisi de bugünkü gösterilere destek verdi. Vox, son bir haftadır olduğu gibi sempatizanlarını, olayların çıktığı, yaralananların ve gözaltına alınanların olduğu PSOE'nin Madrid'deki merkez binası önünde topladı.

Vox partisi lideri Santiago Abascal, ayrılıkçı Katalan partilerin dışarıdan desteğiyle kurulacak PSOE-Sumar sol koalisyon hükümetinin "meşruluğu olmadığını" savunarak, Sanchez'i "darbe yapmakla" suçladı.

- Ayrılıkçı Katalanlar için af girişimi

İspanya'nın en önemli iç meselesi olan Katalonya sorunu, 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından kurulmak istenen azınlık sol koalisyon hükümetinin müzakereleriyle bir kez daha canlanmıştı.

Hükümet kurmak için en geç 27 Kasım'a kadar zamanı olan PSOE ve Sumar (sol görüşlü partilerin ittifakı), af yasası karşılığında Katalan siyasi partilerin desteğiyle gelecek hafta Meclisten güvenoyu almayı planlıyor.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu'ndan (ERC) sonra Katalonya için Birlik (Junts) partisiyle de anlaşan PSOE, Katalonya sorununun çözümüne yönelik yeni bir dönemin başlayacağını savunuyor.

Planlanan af yasasıyla Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimler sırasında yasa dışı olarak yapılan 9 Kasım 2014'teki halk oylaması ve 1 Ekim 2017'deki referandum süreçlerinden sonra hüküm giyen ya da haklarındaki yargı süreci devam eden 400 kadar ayrılıkçı Katalan siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve sokaklarda kamu düzenini bozan, şiddet içerikli göstericilere karışan radikal grupların üyelerinin affedilmesi öngörülüyor.

Ayrıca Katalonya özerk yönetiminin kamu borçlarının bir kısmının da (yaklaşık 15 milyar avrosunun) İspanyol hükümetince karşılanacağı iddia ediliyor.

Ayrılıkçı Bask ve Katalanlar başta olmak üzere 6 siyasi partinin dışarıdan desteğini almak için anlaşmaya varan PSOE ve Sumar'ın, 17 Kasım Cuma günü 350 sandalyeli Mecliste yapılması öngörülen oylamada 179 milletvekilinin desteğiyle ilk turda güvenoyu alması bekleniyor.