İspanyollar, Madrid'de bulunan Maccabi Tel Aviv takımını ve İsrail'i protesto etti

Filistin'e destek veren bazı sivil toplum kuruluşları ile Podemos partisinin çağrısıyla Real Madrid-Maccabi Tel Aviv maçının oynandığı Wizink Center spor salonu önündeki meydanda toplanan İspanyollar, "İsrail'in sporu kullanarak Filistin'e yönelik yaptığı soykırımın üzerini örtmeye çalıştığını ve İsrailli takımların uluslararası spor müsabakalarına katılmasının engellenmesi gerektiğini" savundu.

Filistin bayrakları sallayan kalabalık, "İsrail'e boykot", "Katil İsrail", "Özgür Filistin", "Yaşasın Filistin'in özgürlük mücadelesi" sloganları attı.

Podemos lideri, Dışişleri Bakanı Albares'i "ikiyüzlülükle" suçladı

Diğer yandan meydana gelerek İsrail'in protesto edilmesine destek veren Podemos partisi lideri Ione Belarra, "Filistin'de İsrail Devleti tarafından gerçekleştirilen bir soykırım var ve bu tür suçları işleyenler ülkelerle diplomatik, ekonomik, kültürel veya sportif ilişkilerin sürdürülmesini kabul edilemez." dedi.

Belarra, Maccabi Tel Aviv takımı ile İsrailli taraftarların Madrid'e girişinin engellenmesi talebine "Sporu, siyasetin dışında bırakmalıyız" diye yanıt veren İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'e tepki gösterdi.

Albares'i "iki yüzlülükle" suçlayan Belarra, "Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'nın sportif faaliyetlerin dışında bırakılması için AB'de bizzat girişim başlatan Albares, soykırım uygulayan İsrail söz konusu oldu mu 'spor siyasetin dışında bırakılmalıdır' diyor. Bu iki yüzlülüktür ve İsrail'in soykırım suçuna ortaklıktır." ifadelerini kullandı.

Belarra, İspanya hükümetine bir kez daha İsrail ile tüm ilişkileri kesme çağrısı yaptı.

İspanyol polisinin spor salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı ve basının gösteriye ilgisinin yoğun olduğu gözlendi.

Baskonia-Maccabi Tel Aviv maçının iptal edilmesi talep edildi

Diğer yandan yine THY Avrupa Ligi'nde 7 Şubat'ta oynanması planlanan Baskonia-Maccabi Tel Aviv maçının iptal edilmesi istendi.

Bask bölgesinde, Filistin'e destek veren "Palestinarekin Elkartasuna" adlı sivil toplum kuruluşu, "İsrail, Filistin'e karşı işlediği soykırım suçunu normalleştirmek için Maccabi'yi kullanıyor. İsrail bu propaganda ile Siyonist devletin imajını iyileştirmek ve sömürgecilikle ilişiğini kaldırmayı amaçlıyor. Soykırımı normalleştimeye çalışan hiçbir etkinliğe izin verilemez." açıklamasını yaptı.