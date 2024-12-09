Isparta'da askeri helikopter düştü! Biri tuğgeneral 5 asker şehit oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki askeri helikopter havada temas etti. Temas sonucu helikopterlerden biri düştü. Düşen helikopterde bulunan biri tuğgeneral 5 asker şehit oldu.

Son dakika haberi! Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.



Vali Erin, yaptığı açıklamada, helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğünü belirterek, "Keçiborlu'da Kara Havacılık Okulu var, orada düzenli olarak eğitim uçuşları gerçekleştiriliyor. Eğitim uçuşu sırasında iki helikopterin teması sonucu birisi düştü." dedi.



Kazada 5 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını aktaran Erin, yaralanan askerin hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.



Vali Erin, olay yerinde olduklarını ve inceleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Helikopterdeki şehitlerden birinin Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli olduğu belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta'da askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramış, 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.