İsrail, 27 Ekim'den bu yana 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını genişlettiğini duyurduğu 27 Ekim'den bu yana bölgeye 4 bin 300 saldırı düzenlediğini duyurdu.

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13/11/2023

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İsrail, 27 Ekim'den bu yana 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi


Ordudan yapılan açıklamada, İsrail kara birliklerinin Gazze Şeridi içerisindeki saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri ve kara birliklerinin Gazze'de 27 Ekim'den bu yana 4 bin 300 saldırı düzenlediği ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 15 binden fazla saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 180 kişi öldürüldü.

13/11/2023 16:53
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TAGS: İsrail, 27 Ekim, saldırı
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