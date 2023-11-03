İsrail ambulans konvoyunu vurdu: Çok sayıda can kaybı var

Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi'nin çevresini bombalayan İsrail savaş uçakları, Endonezya Hastanesi ve hemen yakınında bulunan sivillerin kaldığı bir okulu hedef aldı.

Şifa Hastanesi Müdürü, Şifa Hastanesi'nin önündeki katliamda en az 60 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşti.

Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda ciddi hasar oluştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'nin önünde yaşanan saldırının bir katliam olduğunu açıkladı.

Refah Sınır Kapısı'na yaralı taşıyan ambulanslar vuruldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirten Kudra, "İsrail, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere güneye doğru hareket eden ambulans konvoyunu hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var." dedi.

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İsrail ordusunun sahil yolundaki Reşid Caddesi'nde de iki ayrı noktada ambulansları hedef aldığını söyleyen Kudra, söz konusu ambulansların da Refah Sınır Kapısı'na doğru yaralı taşıdığını kaydetti.

İsrail Endonezya Hastanesi'ni de hedef aldı

İsrail, Şifa Hastanesi'nin bahçesini vurduktan sonra Endonezya Hastanesi'ni ve hemen yakınında bulunan sivillerin kaldığı bir okulu hedef aldı. Endonezya Hastanesi Müdürü, can kaybı ve yaralıların yüzde 40'ının çocuklardan oluştuğunu duyurdu.

Öte yandan yakıt sıkıntısı nedeniyle hastane jeneratörünün 48 saat geçmeden duracağı açıklandı.

İsrail, sabah saatlerinde Kudüs Hastanesi'ni vurdu

İsrail, sağlık personeliyle birlikte çoğu kadın ve çocuktan oluşan yaklaşık 14 bin yerinden edilmiş sivilin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.

Tel El-Hava bölgesindeki hastanenin çevresine bombalar peş peşe düşü.

Büyük patlamalar sonrası toz bulutu hastaneye yayıldı. Hastanede hasar olduğu belirtiliyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yaralıların tahliyesi için "dünyaya çağrı"

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıklamıştı.

Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yapmıştı.

Bakanlık, Gazze merkezindeki Şifa Hastanesi'nden bir konvoyun yaralıları taşımak için yerel saatle 16.00'da hareket edeceğini duyurmuştu