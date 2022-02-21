İsrail, aşılı olup olmalarına bakılmaksızın tüm turistlere açılacağını duyurdu

İsrail Başbakanlık Ofisi, ülkenin 1 Mart'tan itibaren aşılı ya da aşısız tüm turistlere açılacağını duyurdu.

Açıklamada, İsrail'e girişin, biri uçmadan önce ve diğeri İsrail'e indikten sonra olmak üzere iki PCR testi gerektireceği aktarıldı.



Bununla birlikte, şu anda yalnızca Covid-19’a karşı aşılı yabancıların İsrail'e girmesine izin veriliyor.Başbakan Naftali Bennett, "Hastalık sayılarında tutarlı bir düşüş görüyoruz, bu yüzden dünyada sınırlarımızı kademeli olarak açmanın zamanı geldi. Aynı zamanda durumu kontrol altında tutacağız ve yeni bir varyant olması durumunda hızlı tepki vereceğiz" dedi.

PANDEMİYLE BİRLİKTE TURİST SAYISI OLDUKÇA DÜŞTÜ



Diğer taraftan, İsrail sınırlarını ilk olarak Mart 2020'de yabancılara kapattı. Ülke bazı kısıtlamaları kaldırdıkça ziyaretçi sayısı yavaş yavaş arttı, ancak bunlar pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında kaldı.



Geçen ay İsrail'e yaklaşık 46 bin turist girdi; bu rakam, bir yıl önceki 7 bin 800'den yüksek, ancak Ocak 2020'de 333 bin olan turist sayısından çok daha düşük.

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21/02/2022 10:59