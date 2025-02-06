İsrail askerleri Gazze Şeridi’nde Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

AA muhabirinin Filistin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Hamza el-Hems adlı 13 yaşındaki Filistinli bir çocuk, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerince açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Refah kentinin el-Avde bölgesinde ateş ettiği çocuğun yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını kaydetti.

İsrail ordusunun bu sabah, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde açtığı ateş sonucu Uday Adil ed-Debbari isimli bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan anlaşmaya rağmen Gazze'de ateşkesi ihlal ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

- Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.