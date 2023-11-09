İsrail askerlerinin Gazze sahiline İsrail bayrağı çektiği öne sürülen görüntüler yayımlandı

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09/11/2023

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İsrail askerlerinin Gazze sahiline İsrail bayrağı çektiği öne sürülen görüntüler yayımlandı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sahile İsrail bayrağı çektiği anı gösterdiği iddia edilen bir görüntü yayımlandı.

İsrail ordusu, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını 34 gündür sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze şehrini tamamen kuşattığını savunan İsrail ordusuyla Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar da giderek şiddetleniyor.

İsrail'in Kanal 12 Televizyonu, Gazze'nin kuzeyindeki sahilde çekildiğini iddia ettiği bir görüntü yayımladı.

Söz konusu görüntüde, İsrail askerlerinin bir direğe İsrail bayrağı çektiği ve İsrail ulusal marşını okuduğu görülüyor.

09/11/2023 15:43
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TAGS: israil, gazze
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