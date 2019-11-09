İsrail Başbakanı Netanyahu, Aşırı Sağcı Lideri Savunma Bakanı Olarak Atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici hükümetine savunma bakanı olarak aşırı sağcı siyasi parti liderini atadı.

Netanyahu'nun Likud partisinden cuma günü yapılan açıklamaya göre, aşırı sağcı Yeni Sağ Parti'nin lideri Naftali Bennett, Netanyahu'dan bir yıldır yürüttüğü savunma görevini teslim alacak.

Likud sözcüsü atamanın yaklaşmakta olan toplantıda onaylanmak üzere hükümete götürüleceğini söyledi.

Netanyahu yaklaşık bir yıldır başbakanlık ve savunma bakanlığı görevini eş zamanlı olarak yürütüyordu.

Daha önce Netanyahu'nun kabinesinde eğitim bakanı olarak görev alan aşırı sağcı lider Bennett,

Öte yandan yıl içinde yapılan iki seçimin ardından siyasi çıkmaza giren İsrail'de, Netanyahu koalisyon hükümeti kurmayı başaramadı.

Netanyahu'nun başarısızlığı nedeniyle hükümeti kurma görevi verilen rakibi Benny Gantz'ın iki haftadan az vakti kaldı.

Eğer Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Gantz da verilen süre içerisinde hükümeti kurmayı başaramazsa görevi cumhurbaşkanına iade etmesi gerekecek. Bu durumda İsrail'de yeniden erken seçime gitme ihtimali doğuyor.

09/11/2019 16:07