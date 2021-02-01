İsrail Başbakanı Netanyahu, bu ay BAE'ye gidecek
01/02/2021
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 9 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceği bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun BAE ziyaretinin birkaç saatle sınırlı kalacağı belirtildi.
Ziyaret kapsamında Netanyahu'nun BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile görüşeceği kaydedildi.
Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail'de günlük yeni tip koronavirüs vakalarının yüksek çıkması ve karantinanın uzatılması tartışmaları nedeniyle kısa tutulacağı ifade edildi.