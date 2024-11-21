İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden yakalama emri!

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de savaş suçu işledikleri suçlamasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında yakalama emri çıkardı.

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın suç işledikleri için yeteri kadar delil olduğunu belirtirken, İsrail devletinin mahkemenin yetkisinin kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.

Sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan Netanyahu ve Gallant'ın, Gazze'deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığı, bunun da bir savaş suçu olduğun ifade edildi.

Mahkeme, Hamas liderlerinden Al-Masri hakkında da yakalama emri çıkardı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkarmış ve bu kararın ömür boyu geçerli olduğunu belirtmişti.