İsrail basını Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 700'e yükseldiğini duyurdu

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09/10/2023

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İsrail basını Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 700'e yükseldiğini duyurdu

 İsrail basını, Filistinli unsurların saldırısında ölen İsrailli sayısının 700'e çıktığını açıkladı.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ve diğer medya organları dün akşam, Filistinli gruplarca Cumartesi günü  başlatılan ve dün de de devam eden saldırılarda ölen İsraillilere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre, devam eden saldırılarda dün akşam itibarıyla 700 İsrailli hayatını kaybetti, 2 bin 150 kişi yaralandı.

Haberde, yaralıların 300'ünün durumunun kritik olduğu kaydedildi.

09/10/2023 09:50
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