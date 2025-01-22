İsrail Batı Şeria'ya saldırdı, ABD elçisi 'İncil'den doğan hakkı' dedi

İsrail işgal ordusunun Batı Şeria'ya 'Demir Duvar' operasyonu adı verilen büyük çaplı bir saldırı, ölümcül hava saldırılarıyla başladı. Ölü sayısı en az 10'a yükseldi. İsrail açıkça yeni hedefini Batı Şeria olarak belirtti. ABD'nin yeni BM Temsilcisi Elise Stefanik "İncil'den doğan hakları" dedi. Batı Şeria'nın Cenin kentinde kuşatma ve saldırılar dünden beri sürüyor. İşte dünya Gazze'de ateşkesi konuşurken, Batı Şeria'da yaşananlar...

'İSRAİL BATI ŞERİA İLE GÜNDEM SAPTIRIYOR'

Al Jazeera'nın kıdemli siyasi analisti Marwan Bishara, işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının ardından askeri bir saldırıyla karşı karşıya kalacağını öngördüğünü söyledi.Analist "Gazze'yi yok ettikten sonra Batı Şeria'yı yok etmek veya çoğunu ilhak etmek istiyorlar" derken "ve kesinlikle mümkün olduğunca çok insanı aşağılamak, korkutmak ve öldürmek istiyorlar" diye ekledi.Analist ayrıca İsrail'in Cenin'deki askeri operasyonunun böyle bir planın başlangıcı olabileceğini söyledi. Bishara, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldırmanın, Ekim 2023'te İsrail'i Hamas saldırısından korumadaki itiraf edilen başarısızlıkları nedeniyle İsrailli askeri komutanların istifa etmelerinin ardından İsrail'de kamuoyunun dikkatini başka yöne çekmeye hizmet ettiğini söyledi ve ekledi:"Bence Netanyahu hükümeti saptırıyor. Nereye saptırıyor? Muhtemelen günlerce, haftalarca, belki daha uzun, sürecek olan Cenin'e büyük bir saldırı ile Batı Şeria'ya. Cenin'e...

"AŞIRI SAĞCILARI YATIŞTIRIYOR”

Uzmana göre Batı Şeria şiddeti ayrıca, Gazze'deki ateşkese karşı çıkan Netanyahu hükümetindeki aşırı milliyetçileri yatıştırıyor."İsrail'de, 2025 yılının, yani bu yılın, Gazze'nin yıkılmasından sonra Batı Şeria'da ilhak yılı olacağı neredeyse anlaşılmış durumda. Batı Şeria'da iki devletli çözüm olasılığını baltalayacak yasadışı ilhaklar yaşanabilir."

ABD ELÇİSİ: İNCİL'E GÖRE HAKKI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine aday gösterdiği Elise Stefanik, ABD Senatosu'nın Dış İlişkiler Komitesi'ndeki onay oturumda işgal altındaki Batı Şeria'da "İncil'den doğan bir hakkı" olduğunu savundu.Stefanik, Senatör Van Hollen'ın "İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, İsrail'in Batı Şeria'nın tamamı üzerinde İncil'e dayalı bir hakkı olduğuna inanıyordu. Siz de daha önce bu görüşü paylaştığınızı söylediniz. Bugün de görüşünüz bu mu?" şeklindeki sorusuna, "Evet." diye cevap verdi.ABD'li diplomat adayı, Van Hollen'ın, İsraillilerin yanı sıra Filistinlilerin de insan haklarını ve kendi geleceğini belirleme hakkını savunup savunmadığı şeklindeki sorulara net cevap vermekten kaçınırken Filistin halkının "Hamas'tan dolayı" bugünkü zor durumunda olduğunu ileri sürdü.Stefanik, ABD'li senatörün ısrarlı sorularına rağmen Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı konusunda olumlu cevap vermedi.

CENİN'DE ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesin sağlanmasından günler sonra, kuzeydeki işgal altındaki Batı Şeria şehrine büyük bir saldırı başlatırken Salı günü Cenin'i bombaladı ve saldırdı. Filistin sağlık bakanlığına göre saldırılarda en az 10 Filistinli öldü ve onlarca yaralı var.Bir askeri kaynak Times of Israel'e yaptığı açıklamada, bombalamanın İsrail güçlerinin birkaç gün sürmesi beklenen büyük çaplı bir kara saldırısıyla birlikte gerçekleştiğini söyledi. Aralık ayının başından beri Cenin'i kuşatan ve saldıran Filistin Yönetimi (PA) güvenlik güçleri, İsrail saldırısı başladığında şehirden çekildi.Middle East Eye İsrail güçlerinin dün hem el-Amal Hastanesi'ni hem de Cenin Hükümet Hastanesi'ni kuşattığını söyledi. Yayın organına bölgeden bilgi veren bir muhabir "Durum son derece vahim ve bunun şimdiye kadar gördüğümüz en şiddetli tırmanış olacağı anlaşılıyor" dedi.Cenin sakini Asaad Salim, MEE'ye İsrail saldırısının özel kuvvetlerin şehrin doğusunda bulunan Cebriyat mahallesine sızmasıyla başladığını söyledi. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçakları Cenin mülteci kampının dışında bir aracı bombalayarak sürücüyü öldürdü. Bölge kaynakları "Sokaklarda cesetler var ve birçok insan yaralı ama kimse onlara ulaşamıyor" dedi.SİLAHLI ÇATIŞMALARMiddle East Eye'ın haberine göre savaş uçakları daha sonra hem şehrin hem de kampın çeşitli bölgelerine ağır silahlarla ateş etmeye başladı. Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında silahlı çatışmalar da çıktı.'DEMİR DUVAR' ADINI VERDİLERİsrail, habere göre Batı Şeria'da Gazze benzeri bir değişim istiyor. İsrail ordusu, İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin Bet ile yaptığı ortak açıklamada, Cenin'de bir "terörle mücadele operasyonu" başlattığını söyledi. Saldırıya "Demir Duvar" adını verdi.İsrail medya kuruluşlarına göre, saldırıda İsrail askerleri, özel kuvvetler ve Şin Bet ajanlarının büyük bir konuşlandırılması yer aldı. Şehrin en önde gelen silahlı direniş grubu olan Cenin Tugayları, savaşçılarının çeşitli savaş cephelerinde "işgalci işgal güçleriyle" karşı karşıya geldiğini ve onlara aktif olarak ateş açtığını söyledi.İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, saldırıyı sosyal medya platformu X'te duyurdu. "Bu, Batı Şeria'da güvenliği artırma hedefimize ulaşma yolunda attığımız bir adım daha," dedi.