İsrail bombardımanı Lübnan'ın güneyinde elektrik kesintisine yol açtı

İsrail topçu atışlarıyla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Marcauyun kazasında iki beldenin elektriği tümüyle kesildi.

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04/12/2023

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İsrail bombardımanı Lübnan'ın güneyinde elektrik kesintisine yol açtı


Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Havvara bölgesi, Marcauyun ovası, Tel el-Hamamsa ve Tel Nahhas bölgeleri, İsrail topçuları tarafından hedef alındı.

Bombardıman sonucunda, Marcauyun kazasına bağlı Deyr Mimas ve Kef Kela beldelerinde elektrikler tamamen kesildi.

Sur kentinin sahil bölgesindeki Nakura beldesi de İsrail topçuları tarafından vuruldu. Topçu atışları sırasında bölgedeki Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) tarafından sirenler çalıştırıldı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi bugün yaptığı açıklamada, sınır bölgesinde İsrail'e ait 9 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

04/12/2023 21:51
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TAGS: İsrail bombardımanı Lübnan’ın güneyinde elektrik kesintisine yol açtı
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