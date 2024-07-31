İsrail boykotları ünlü markaların satışlarını etkiledi: Tarihi düşüşler yaşandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın satışlarını etkiledi. Şirket, 2024 yılının ikinci çeyreğinde satışlarında yüzde 1'lik bir düşüş yaşadı.

2020'den bu yana ilk kez gerçekleşen bu gerileme satışlarla beraber gelir ve kar durumunu da etkiledi.

Şirketin geliri ikinci çeyrekte 6,49 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Net kar ise yüzde 12 azaldı.

Starbucks ve KFC'nin de satışları düştü

İsrail boykotundan etkilenen diğer markalar da kahve zinciri Starbucks ve ABD'li restoran zinciri KFC oldu.

Orta Doğu ve Asya ülkelerinde boykot edilen ABD'li kahve zinciri, 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirlerinde boykot nedeniyle düşüş yaşadı.

Ocak-Mart döneminde gelirleri, yıllık bazda yüzde 2 azalarak 8,6 milyar dolara geriledi.

Restoran zinciri KFC ise Nisan ayında İsrail karşıtı boykotun ardından Malezya'da 108 şubesini geçici olarak kapattı.