İsrail bugüne kadar Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 400'den fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırılarda şuana kadar 400'den fazla kişi öldü, yaklaşık 1300 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri bir kez daha hedef almasına tepki gösterdi.

"İsrail, bu gibi saldırılarla, Filistin halkına yönelik aç bırakma politikasını derinleştirmekte ısrarcı olduğunu gösteriyor. İşgal güçlerinin aç bırakma politikası, soykırım ve etnik temizlik suçlarının yanı sıra öncelikli bir planıdır." ifadesini kullanan Maruf, İsrail'in bugünkü saldırısıyla beraber kuzeyde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu toplam ölü sayısının 400'ü geçtiği, 1300 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Maruf, İsrail'in uluslararası toplumu dayatmalarına boyun eğdirmeye çalıştığını, ateşkes ve bölgeye yeterli insani yardımların girişi konusunda ciddiyetsiz olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, bu sabah Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 7 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun, 29 Şubat'ta da Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef alması sonucu 118 kişi öldürülmüş, 760 kişi yaralanmıştı.