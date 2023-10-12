İsrail, çatışmanın 6. gününde Gazze Şeridi'nde onlarca konutu yerle bir etti

İsrail savaş uçakları üst üste 6. günde Gazze Şeridi'nde onlarca konutu enkaza çevirdi.

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12/10/2023

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İsrail, çatışmanın 6. gününde Gazze Şeridi'nde onlarca konutu yerle bir etti

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hedef aldı.

Saldırılarda onlarca konut yerle bir oldu.

Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Hastanesinden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının onlarca Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu ifade etti.

Saldırılarda ölen ve yaralananların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarılan açıklamada, İsrail'in, Filistinlilerin evlerini bombalayarak "katliam yaptığı" kaydedildi.

12/10/2023 15:10
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TAGS: İsrail savaş uçakları,  Gazze Şeridi
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