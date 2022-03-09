İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmî törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin millî marşları çalındı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve İsrail bayrakları önünde el sıkışarak basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.

Bu habere tepkiniz:



09/03/2022 16:31