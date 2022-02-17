İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Güney Kıbrıs’a gidecek

ads ads
17/02/2022

ads
ads
ads
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Güney Kıbrıs’a gidecek

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, bir günlük ziyaret için 2 Mart’ta Güney Kıbrıs’a gideceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, 24 Şubat’ta ise Atina’yı ziyaret edeceğini, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ziyaretlerinin ardından ise 9 Mart’ta Türkiye’ye gideceğini yazdı.

Öte yandan Alithia gazetesi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyaretin,  Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesinde gerçekleşecek olması nedeniyle önemli olarak addedildiğini de belirtti.

 

17/02/2022 11:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Güney Kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.