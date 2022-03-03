İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un dün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği günübirlik ziyaret ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesi, bugünkü Rum gazetelerinde geniş şekilde yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “GYÖ’lerle İlgili Notlar Aldı- Herzog Anastasiadis Tarafından Öneri Konusunda Bilgilendirildi, Erdoğan’la Görüşüp (Anastasiadis’e) Geri Dönecek” başlıklarıyla geniş yer ayırdığı haberinde, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un dün Anastasiadis’le görüşmesine “dersine iyi çalışıp gittiği” yorumunda bulundu.

Herzog’un görüşmede Rum hükümetinin önerdiği “Güven Yaratıcı Önlemler” (GYÖ) konusunda bilgi almak istediğini yazan gazete, Anastasiadis’in ise Herzog’u bu konuda ve bu önlemlerin her birinin uygulanmasının pratikte ne anlama geldiği konusunda bilgilendirmeye özen gösterdiğini belirtti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Herzog’un görüşmede notlar tuttuğunu ve önümüzdeki hafta Türkiye’deki temaslarının ardından telefonla kendisine geri dönüş yapacağı konusunda Anastasiadis’e söz verdiğini öne süren gazete, Rum hükümet kaynaklarının ise, İsrail Cumhurbaşkanı’nın bu konuya ilgi göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını aynı zamanda Anastasiadis’in, Herzog’un GYÖ’lerle ilgili öneriyi Türkiye Hükümeti’ne iletmeyi üstlenmesini özellikle takdir ettiğinin de altını çizdiklerini iletti.

Gazete, Rum kesiminin, Herzog-Erdoğan görüşmesindeki konu yelpazesinin geniş olmasına rağmen, İsrail Cumhurbaşkanı’nın bu görüşmede Anastasiadis’in önerisini ortaya koymayı üstlenmesine önem verdiğini de aktardı.

HERZOG NEOFİTU’YLA EVİNDE BİR ARAYA GELDİ

Haberinde, Anastasiadis ile Herzog’un görüşmenin ardından yaptıkları açıklamalara geniş yer ayıran gazete, Herzog’un Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği resmi temaslar ve Başkanlık Sarayı’ndan ayrılmasının ardından, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun evine gittiğini yazdı.

Görüşmenin Herzog’un resmi temaslarının dışında olduğunu kaydeden gazete, Herzog ile Neofitu’nun eskiden bu yana yakın dost olduklarını ve Neofitu’nun daha önce de Herzog’u Argaka’daki evinde ağırladığını belirtti.

Gazete, elindeki bilgilere göre, Herzog’un Neofitu’nun evine yaptığı ziyaretin dostane niteliğine ek olarak, ikilinin önemli ve esaslı bir görüşme yaptıklarını da bildirdi.

Gazete, Anastasiadis’in basına yapılan açıklamaların ardından Herzog’a nişan takdim ettiğini de ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Başkan East Med’de Israr Ediyor, Herzog’dan Tek Kelime Yok- İsrail Cumhurbaşkanı ne Kıbrıs Sorunu, ne de Maraş Konusunda Pozisyon Aldı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in enerji konusundaki açıklamalarında East-Med boru hattı konusuna ve Avrupa’nın enerji tedariki yollarının değişmesi olasılığına atıfta bulunmasına rağmen, Herzog’un bu konuyu hiç yorumlamadığını belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak “gerek Türkiye, gerekse Kıbrıs Türk liderliğinin üzerinde hem fikir olunan çözüm temeline aykırı iki devlet çözümüne ilişkin taleplerine, aynı zamanda karada ve denizde uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çelişen tek taraflı ve yasa dışı faaliyetlere” atıfta bulunmasına rağmen, Herzog’un bu konuyu da yorumlamaktan kaçındığını ekledi.

Haber Alithia’da ise “Anastasiadis ile Herzog Ukrayna Meselesi ile Kıbrıs Sorununu Görüştüler- Diyalog ve Diplomatik Araçlarla Bir Çözüm Bulunması Gerektiğini Vurguladılar” başlıklarıyla yer aldı.

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03/03/2022 12:54