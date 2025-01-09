İsrail Cumhurbaşkanı’na Güney Kıbrıs’ta tepki: Katil evine dön!

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkanlık sarayı önünde protesto gösterileri ile karşılandı.

Göstericiler, “Katili evine gönderin” ve “Soykırımı durdurun” gibi sloganlar atarken, Filistin bayrakları ile Filistin’e özgürlük istedi.

Bazı pankartlarda ise Herzog’un Kıbrıs’a hoş gelmediği vurgulandı.

Etkinliğe, bazı Rum siyasi figürler ve çeşitli organizasyonlar da katıldı.

Protestolar sırasında, Rım Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in halkın tepkisini anlamadığı, popülerliğinin çok düşük olduğunu vurguladı.

Hristodulidis ve hükümetinin, “fasist, soykırımcı İsrail devleti”yle işbirliği yaparak yanlış tarafta durduğu belirtildi.