İsrail Dışişleri Bakanı: ''Muhalefetin, bizi yapmadığımız bir sızdırmayla suçlaması talihsizliktir''

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile geçen hafta İtalya'da yaptığı görüşmenin sızdırılmasına ilişkin muhalefetten gelen eleştirileri "talihsizlik" olarak nitelendirdi.

Cohen, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, muhalefet liderlerinin, Menguş'un görevden alınmasına neden olan görüşmenin sızdırılmasıyla ilgili yönelttiği eleştirilere cevap verdi.

"Dışişleri Bakanlığının; İsrail'in, dünya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için gizli ve açık kanallardan ve çeşitli gizli yollardan sistemli olarak çalıştığını" kaydeden Cohen, "Büyük başarılar için çabalamayan muhaliflerin, (görüşmenin) ayrıntılarını bilmeden açıklamalarda bulunmaları ve bizi yapmadığımız bir sızdırmayla suçlamaları talihsizliktir." ifadesini kullandı.

Cohen, kendilerine yönelik bu saldırıların, Dışişleri Bakanlığını, dünya üzerindeki dostlarıyla ve özellikle de Arap dünyasıyla ilişki kurmaktan alıkoymayacağını dile getirdi.

Muhalefetteki Gelecek Var (Yeş Atid) Partisi lideri Lapid dün sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmenin basına sızdırılmasını "ulusal bir rezalet, amatörce, sorumsuzca ve ciddi bir muhakeme hatası" olarak nitelendirmişti.

- Menguş, İtalya'da İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü

İsrail Dışişleri Bakanlığından 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının, "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle görevden alma kararı vermişti.

Hükümet tarafından açıklanan kararnamede, "Menguş'un açığa alındığı ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği" ifadeleri yer almış, Menguş'tan boşalan Dışişleri Bakanlığı görevini vekaleten Gençlik Bakanı Fethullah ez-Zeni'nin yürüteceği duyurulmuştu.