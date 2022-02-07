İsrail Dubai'ye doğrudan uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurabilir

İsrail yetkilileri Pazar günü, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai'ye İsrail havayolu şirketleri tarafından yapılan doğrudan uçuşları, güvenlikle ilgili konularda anlaşma sağlanamadığı için durdurabileceklerini ama uçuşların başkent Abu Dabi aktarmalı yapılabileceğini söylediler.

Bir İsrail yetkilisi, şu anda Dubai Uluslararası Havalimanı'na doğrudan uçuş yapan üç İsrail havayolu şirketi El Al, Israir ve Arkia'nın güvenlik düzenlemeleri konusunda anlaşma sağlanması için verilen sürenin Salı günü dolacağını, o zamana kadar bir uzlaşma sağlanamazsa uçuşların durdurulabileceğini söyledi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında doğrudan uçuşlar, 2020 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin resmen kurulmasından sonra başlamıştı. O günden bu yana yüz binlerce İsrailli, Körfez ülkesini ziyaret etti.

'Sorun diplomatik değil'

İsrail havayolları ülkenin iç güvenlik ve istihbarat servisi Şin Bet'in yetki alanında.

Şin Bet tarafından yapılan yazılı açıklamada “Geçtiğimiz bir aç ay içerisinde Dubai ile İsrail hava güvenlik sistemlerinden sorumlu kurumlar arasında güvenlik konusunda anlaşmazlıklar çıktı" denildi.

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07/02/2022 13:53