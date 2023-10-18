İsrail El Ehli Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili kanıt gösterdiği bir ses kaydını yayımladı

İsrail, dün akşam yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nin vurulmasıyla ilgili olarak, Filistinli militanlara ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı.

İsrail ordusu kaydın, hastanenin Filistinli İslami Cihat grubu tarafından vurulduğu yönünde kanıt oluşturduğunu ileri sürüyor.

İsrail'in yayımladığı altyazılı ses kaydında iki kişi bir hasarla ilgili tartışıyor:

Konuşanlardan ilkinin, "İslami Cihat'ın olduğunu söylüyorlar" demesi üzerine diğeri "Bizim mi?" diye soruyor.

İlk konuşmacı, "Hastanenin arkasındaki mezarlıktan ateşlendi" diye devam ediyor.

Diğeri, "Ne?!" diye yanıt veriyor ve kendilerine söylenene göre, "Hastanenin arkasındaki mezarlıktan yolladılar ve yanlışlıkla üstlerine düştü" diyor.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, "Diğer istihbarat birimleriyle bu kaydın doğru olup olmadığını kontrol ettik" dedi.

Ancak BBC kayıtta kimin konuştuğu dahil İsrail'in yayımladığı versiyonu tarafsız olarak doğrulayamadı.