İsrail, elektrikten sonra Gazze'ye akaryakıt ve mal tedarikini de durdurdu

İsrail, Hamas'ın dün başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırının ardından, Gazze'ye akaryakıt ve mal girişini durdurma kararı aldı.

Yediot Ahronot gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığı belirtildi.

Alınan kararların, Hamas ve İslami Cihad'ın uzun yıllar boyunca bir daha İsrail vatandaşlarını tehdit etmemesi ve onlara zarar vermemesi için elindeki askeri gücün yok edilmesini amaçladığı ifade edildi.

Karar kapsamında Gazze'ye yakıt ve mal girişinin yasaklandığı kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.