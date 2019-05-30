İsrail erken seçime gidiyor: Netanyahu hükümeti kuramadı

Kararın gerekçesi ise Nisan ayında gerçekleşen seçimden sonra hükümeti kurma görevini üstlenen Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümeti kurmayı başaramaması.

Erken seçim 17 Eylül'de yapılacak.

Netanyahu sağcı partilerle birlikte bir koalisyon kurmaya çalışıyordu. Fakat aşırı Ortodoks Yahudi din okulu öğrencilerinin askerde muaf tutulmasını düzenleyecek bir yasa konusundaki uzlaşmazlık, koalisyon girişiminin çökmesine yol açtı.

Böylece İsrail tarihinde ilk defa hükümeti kurma görevi verilen bir kişi bunu başaramamış oldu.

Parlamentodaki oylamada erken seçim kararı 45'e karşı 74'le alındı.

120 sandalyeli parlamentoda Netanyahu'nun Likud partisi 35 sandalye kazanmıştı. Netanyahu, seçimin ardından eski savunma bakanı Avigdor Lieberman'ın Yisrael Beitenu (Evimiz İsrail) partisinin desteğini almayı planlıyordu.

Fakat askerlik yasası konusunda Lieberman'ın, ultra Ortodoks Yahudi partilerinin tekliflerini geri çekmesini şart koşması nedeniyle görüşmeler tıkandı.

Parlamentodaki oylamanın ardından konuşan Netanyahu "Keskin ve net bir seçim kampanyası yürüteceğiz ve zafere ulaşacağız. Kazanacağız, kazanacağız ve halk kazanacak" dedi.

Analiz

Tom Bateman, BBC Orta Doğu Muhabiri

İsrail'de milletvekilleri, göreve başladıktan altı hafta sonra, büyük bir çoğunlukla erken seçime karar verdi.

Erken seçim kararı, Netanyahu'nun partisinin ultra Ortodoks ve seküler kanatları arasındaki anlaşmazlıktan doğdu. İsrail liderinin bu iki kanadı bir araya getirme çabası sonuç vermedi.

Haberlerde muhalefetteki İsrail soluna bakanlık bile teklif ettikleri, fakat teklifinin kabul görmediği yer aldı.

Koalisyon kurmak için tanınan süre dolarken Netanyahu, eski rakibi Lieberman'ı "iktidar hırsı" yüzünden başbakandan kurtulmaya çalışmakla suçladı.

Fakat Lieberman geri adım atmadı.

Bu son gelişme Netanyahu'nun siyasi gücünün zayıfladığını ve siyasi rakiplerinin de kendisinin zayıf yönlerinin farkında olduğunu gösteriyor.

Bazılarının gözü, uzun yıllardır oturduğu başbakanlık koltuğunda bile olabilir.

Bundan sonra ne olacak?

Netanyahu Temmuz ayında İsrail tarihinin en uzun süre görev yapmış başbakanı unvanını alacak ve Eylül ayına kadar görevde kalmaya devam edecek.

Seçim kampanyasının Nisan'daki gibi olması bekleniyor.

İsrail'in 120 sandalyeli parlamentosunda bugüne kadar çoğunluğu sağlayan tek bir parti bile olmadı. Bu yüzden ülke hep koalisyonlarla yönetildi.

Önümüzdeki aylarda Netanyahu'ya yöneltilen rüşvet suçlamaları da gündeme gelecek. Netanyahu ayrıca bu konuda yargıyı etkilemeye çalışma suçlamasıyla da karşı karşıya.

Netanyahu'nun zengin işadamlarından hediye aldığı ve basında hakkında olumlu haberler çıkması karşılığında onlara fayda sağladığı öne sürülürken Netanyahu suçlamaları reddediyor.

Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun bu suçlamalar nedeniyle istifa etmesinin gerekip gerekmediğine karar verecek.