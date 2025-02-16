İsrail esirleri "organize terör" tehdidi taşıyan kıyafetler giymeye zorladı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in salıverilen Filistinli esirleri, "organize terör" tehdidi taşıyan kıyafetler giymeye zorladığını belirtti.

Esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere, üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi.

Esirler Cemiyeti konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, Filistinli esirlere, üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirilmesinin, İsrail'in Filistinli esirlere ve ailelerine yönelik "organize terör" tehdidi kapsamına girdiği belirtildi.

İsrail güçlerinin, sadece Filistinli esirlere yönelik suç işlemekle kalmadığı, ailelerine yönelik de tehdit, tutuklama ve öldürme gibi ağır suçlar işlediği kaydedilen açıklamada, esir yakınlarının evlerine baskınlar düzenlenerek sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, esirlerin sağlık durumuna ilişkin "Esirlerin çoğu, sağlık sorunlarından muzdarip. Karşılaştıkları ağır ihlaller nedeniyle birçoğu hastanelere naklediliyor. Filistinliler işkencenin yanı sıra açlık ve tıbbi ihmalle karşı karşıya. Sistematik bir şekilde aşağılanıyorlar. Ölmeleri veya yaralanmaları hedeflenerek ağır darbediliyorlar." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in, esir takasının altıncı turunda tek tip kıyafetler giydirerek serbest bıraktığı Filistinli esirler, Gazze'ye ulaştıklarında zorla giydirilen bu kıyafetleri ateşe vermişti.

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında toplam 369 Filistinli esir serbest kaldı.

Söz konusu Filistinli esirlerin 36'sı müebbet hapse çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.