İsrail-Filistin gerginliği petrol fiyatını yükseltti
İsrail-Filistin arasındaki gerilim, brent petrole de yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın yükseldi ve 90 dolara yaklaştı.
09/10/2023
İsrail-Filistin arasındaki gerilim, brent petrole de yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın yükseldi ve 90 dolara yaklaştı.
2 gün önce Hamas, İsrail'e karşı saldırıya geçti. İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerginlik sebebiyle yüzlerce insan hayatını kaybetti.
Orta Doğu'da tırmanan gerilim, petrol fiyatlarına da yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 5'e yakın yükseliş kaydetti.
Petrolün varil fiyatı 90 dolar sınırında işlem görüyor.