İsrail gazetecileri hedef alıyor

En son Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı muhabiri Givara el-Budeyri ve Filistinli aktivist Muna el-Kurd'u hedef alan İsrail güçlerinin gazetecilere yönelik ihlalleri her geçen gün artıyor.

Bölgede nisan sonunda başlayan gerilim, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen ve Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarının yapıldığı "Kudüs günü" yaklaşırken daha da tırmandı.

Gerginlik, daha sonra işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadıkları bölgelere kadar uzandı, daha sonra abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik askeri operasyona dönüştü.

İsrail'in Gazze'yi 11 gün boyunca hedef alan saldırıları, 21 Mayıs'ta varılan ateşkesle sona erdi.

Bölgedeki tırmanışının ilk gününden bu yana olayları takip eden gazeteciler, İsrail'in hedefinde oldu; darp edilen medya mensuplarına plastik kurşun, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası isabet etti, hatta bazıları gözaltına alındı.

Filistin Enformasyon Bakanlığı, yayımladığı açıklamada Kudüs kentinde gazetecilerin sadece mayıs ayında 35 ihlale maruz kaldığını belgeledi.

Kudüs'te 23 Nisan'dan bu yana gazetecilere yönelik en fazla öne çıkan ihlaller, saldırılar ve tutuklamalar ise şöyle:

23 Nisan

Ürdün televizyonunda kameraman Recai el-Hatib, Kudüs'teki işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı çevresindeki olayları takip ettiği sırada ayağından plastik mermiyle yaralandı.

7 Mayıs

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın avlusunda ibadet edenlere yönelik baskınının ardından 4 gazeteci yaralandı.

Yaralanan gazeteciler, serbest foto muhabirleri, Ata Aveysat ve Salih ez-Zeğari ile yerel Meydan el-Kuds sitesinden Bera Ebu Rauz ve serbest foto muhabiri Abdulgafur Zağir olarak belirlendi.

8 Mayıs

İsrail'in Aksa'daki saldırılarını takip ettikleri sırada Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile AA foto muhabiri Mustafa Haruf ve AA kameramanı Fayiz Ebu Ramile de İsrail askerleri tarafından yaralandı.

10 Mayıs

Fanatik Yahudi grupların, Mescid-i Aksa'ya düzenlemek istediği baskını görüntülemek isteyen gazetecilere, İsrail güçlerinin kullandığı plastik mermi veya ses bombası isabet etti.

AA foto muhabiri Mustafa Haruf’un göğsünden plastik mermiyle ikinci kez vurularak yaralandığı 10 Mayıs'ta, serbest foto muhabiri İyad et-Tavil, Ürdün televizyonundan Rami el-Hatib, yerel Mean televizyon kanalından Misa Ebu Gazale ile diğer yerel medya kuruluşlarında çalışan Hiba Mekkiye, Emir el-Hatib, Ali ed-Devani, Liva Ebu Ermile, Esid Amarine, Muhammed Semrin adlı gazeteciler de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

18 Mayıs

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te eylemler sırasında bir çocuk ile bir gencin gözaltı anını görüntülemeye çalışırken İsrail polisi, Al Jazeera'da çalışan Filistinli gazeteci Latife Abdullatif'in üzerine yürüyerek başörtüsünü başından çekti.

Şam Kapısı önünde düzenlenen gösteriyi takip eden Ürdün televizyon kanalı El-Gad'ta görev yapan gazeteci Rama Yusuf da İsrail polisinin kullandığı plastik mermi sonucu ayağından yaralandı.

27 Mayıs

Filistin'in El-Kufiyye televizyonu muhabirlerinden Ziynet el-Halavani ile kameraman Vehbi Mekkiye, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere destek için yapılan eylemi takip ederken İsrail polisince gözaltına alındı.

Kameraman Mekkiye, İsrail polisince gözaltına alındığı sırada darbedildi ve yaralandı. Gazeteciler 5 gün aradan sonra serbest bırakıldı.

5 Haziran

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidi altındaki Filistinlilere destek için yapılan oturma eylemine müdahale etmiş, eylemi takip eden Katar merkezli Al Jazeera kanalı ekibine saldırmıştı.

İsrail polisi, Filistinlilere destek için yapılan eylemi takip ederken Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı muhabiri Givara el-Budeyri'yi gözaltına aldı. İsrail güçleri, bir kaç saat sonra serbest bıraktığı Budeyri'nin 15 gün süreyle Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne girişini yasaklama kararı aldı.

Kameraman Nebil Mezavi'yi tartaklayan ve kamerasını kıran İsrail polisi, Budeyri'yi de aynı şekilde tartaklayarak gözaltına almıştı.

6 Haziran

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzlukları ve İsrail polisinin aşırı güç kullanımını tüm dünyaya duyurmaya çalışan 23 yaşındaki Filistinli aktivist ve gazeteci Muna el-Kurd ve kardeşi Muhammed, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Kurd, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Muna ve kardeşi Muhammed'in de aralarında bulunduğu Filistinli aktivistler, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları duyurmak için Twitter'da #SaveSheikhJarrah etiketiyle bir kampanya başlatmış ve bu etiket kısa sürede dünya gündemine girmişti.

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'teki gösterilere müdahalesinde de Al Jazeera muhabiri Necvan Simri de aynı gün bacağından yaralandı.

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07/06/2021 17:49