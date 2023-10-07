İsrail, Gazze Şeridi sınırındaki 7 bölgede Filistinlilerle çatıştığını belirtti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki 7 noktada Filistinlilerle çatıştığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, "onlarca silahlı Filistinli, Gazze Şeridi sınırındaki 6 nokta ile orduya ait bir mevziiye sızdı, ateş açtı, İsrail ordusuyla çatıştı" ifadesine yer verildi.

Söz konusu bölgelerin Siderot, Nahal Oz, Kaffar Gazze, Macin, Sofa, Bari ile İsrail ordusunun "Gazze bölüğü" karargahı olduğu aktarıldı.

Gazze Şeridi sınırına yakın İsrail beldesinde yaşayanların, evlerinin çevresindeki sokaklarda silahlı Hamas üyelerini gördüklerini söylediği paylaşılan haberde, ayrıca bölgede elektriklerin kesildiği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise "İsrail'in güneyindeki çatışmaların hala devam ettiğini; o bölgelerin militanlardan temizlenmesinin saatler alacağını" ifade etti.

-Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar

Kassam Tugayları sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi.