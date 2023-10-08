İsrail, Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye ediyor

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08/10/2023

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İsrail, Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye ediyor

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınırındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, sirenlerin sürekli çalması ve Filistinli gruplarla çatışmaların devam etmesi nedeniyle sınırda yaşayan yerleşimci İsraillilerin tahliyesine başlandığı belirtildi.

Bu kişilerin, askeri operasyonlar bitene kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerin yanında misafir edileceği aktarıldı.

08/10/2023 12:25
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TAGS: İsrail, Gazze Şeridi sınırındaki yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye ediyor
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