İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 114 gündür aralıksız sürdürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Selmi ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 8 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Bombalanan evin enkazında hala çıkarılmayı bekleyenler olduğu ifade edildi.

İsrail topçu birliklerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki evleri bombalaması sonucu ölen ve yaralanan Filistinliler kentteki Nasır Tıp Kompleksi'ne nakledildi.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ne ve kentin batı bölgelerine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiyi öldürdü ve yaraladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgeleri de gece boyu havadan ve karadan bombaladı; saldırılar nedeniyle yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan kişiler olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 114. gününde, öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 422'ye, yaralı sayısı 65 bin 87'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 165 kişinin öldürüldüğü, 290 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.

Saldırıların devam etmesi nedeniyle acil sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ya da yollardaki yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 422'ye, yaralı sayısının da 65 bin 87'ye yükseldiği belirtildi.

Han Yunus kentinde son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 350 kişi öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta son 48 saatte "38 katliam" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in soykırım suçu işleme niyetini ortaya koyan bu katliamlarda 350 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık ve sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle halen sokaklarda ve yollardaki onlarca cesede ulaşamadığı kaydedildi.

Öte yandan, Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Han Yunus'ta Kızılay'a bağlı El-Emel Hastanesindeki ablukanın devam etmesi nedeniyle 3 kişinin cenazesinin hastane avlusuna defnedildiği aktarıldı.

Açıklamada, Filistinlilerden birinin dün, 2'sinin de bugün öldüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 257 Filistinli öldürüldü, 64 bin 797 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 171 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusu 4'üncü ve 55'inci yedek tugaylarını Gazze'den çekti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ni karadan işgalinde savaşan 4'üncü ve 55'inci yedek tugaylarını geri çektiği bildirildi.

İsrail ordu radyosu, ordunun, 4'üncü ve 55'inci yedek tugaylarını görevlerini tamamladıktan sonra Gazze Şeridi'nden çektiğini duyurduğunu aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre de İsrail ordusunun, görevlerinin sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki 4. Kiryati Yedek Tugayı ile 55. Tugayı'nı geri çektiği belirtildi.

Haberde, Kiryati Yedek Tugayı'nın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti kuzeyinde ve doğusunda Hamas hareketine karşı şiddetli çatışmalara katılmasının ardından dün gece güney Gazze'den ayrıldığı bilgisine yer verdi.

Geri çekilen 55'inci Tugay'ın ise 5 taburdan müteşekkil "Mızrağın Ucu" olarak bilinen paraşütçülerden oluştuğuna dikkat çekildi.

İsrail ordusu dün aylarca çatışmalara katıldıktan sonra 7107'nci Askeri Mühendislik Taburunun Gazze'den çekildiğini duyurmuştu.

İsrail, Gazze saldırıları için konuşlandırdığı 4 askeri tümenden biri olan 36. Tümeni Ocak ayı ortalarında geri çekmişti.

27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karadan işgal sürecine giren İsrail kuvvetlerinin sayısı ve niteliğine ilişkin herhangi resmi bir rakam bulunmuyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.