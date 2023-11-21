İsrail Gazze'de 14 binden fazla sivili katletti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 46'ncı gününde Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin yüzde 69'unun kadın ve çocuklar olduğunu bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne, 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 5 bin 840'ı çocuk, 3 bin 920'si kadın olmak üzere öldürülenlerin sayısının 14 bin 128'e yükseldiği kaydedildi.

Yaralananların sayısının 33 bini aştığı aktarılan açıklamada, bunların yüzde 75'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 500'ü kadın ve çocuk 6 bin 800 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 46 günde 205 sağlık çalışanı, 22 sivil savunma görevlisi ve 62 gazeteciyi öldürdüğüne vurgu yapıldı.

44 bin konut yerle bir oldu

İsrail saldırılarında 100 kamu binasının yıkıldığı kaydedilen açıklamada, 266 okulun zarar gördüğü ve bunlardan 66'sının hizmet dışı kaldığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla 83 camiyi tamamen yıktığı, 170 cami ile 3 kiliseye de zarar verdiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde yıkılan konut sayısının 44 bine ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, 233 bin konutun hasar aldığı, böylece İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ından fazlasının zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kasıtlı olarak hastaneleri hedef aldığı vurgulanarak, Gazze Şeridi'nde 26 hastane ile 55 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 55 ambulansın kullanılamaz hale geldiği ve yakıt yetersizliği nedeniyle onlarcasının da hizmet veremediği belirtildi.

İsrail ordusunun El-Avde ve Endonezya Hastanelerini hedef alarak birçok kişinin ölümüne neden olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin Endonezya Hastanesi'ndeki ölülerin defnedilmesine de izin vermediği duyuruldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun "daha önce benzeri görülmemiş şekilde" kötü olduğu, ticari işletmelerde gıda maddelerinin kalmadığı ve fırınların çalışmalarını durdurduğu hatırlatıldı.